Mayoría de hispanos de Nevada participaría en el Censo 2020, según encuesta de Telemundo

Lee los resultados de la encuesta completa en inglés en este link.

La mayoría de los hispanos del estado de Nevada tiene pensado participar en el Censo 2020, de acuerdo con una encuesta exclusiva realizada por Mason-Dixon para Telemundo Las Vegas.

El estudio, en el que fueron consultados 625 hispanos vía telefónica, indica que 93% sí participará en el proceso, mientras que 3% no lo hará y 4% todavía no está seguro.

El Censo 2020 ha generado fuertes temores entre las comunidades hispanas luego de que la administración del presidente Donald Trump intentará agregar una pregunta sobre la ciudadanía de las personas. Aunque el punto finalmente no fue agregado en el cuestionario, los inmigrantes indocumentados siguen temiendo en dar información personal al gobierno federal.

La tendencia proyectada en la encuesta de Mason-Dixon se mantiene sin importar la edad, el género o la afiliación política de los encuestados: 92% de los hombres y 94% de las mujeres respondieron que sí participarán.

La misma respuesta la dieron 91% de los menores de 50 años y 95% de los mayores de esas edad; y 91% de los demócratas, 94% de los republicanos y 95% de los independientes.

La participación sí cambia un poco dependiendo del lugar de Nevada donde viven los hispanos. En el condado Clark, 94% aseguró que participarán, 3% dijo que no y 3% está indeciso; sin embargo, los encuestados en el resto del estado: 89% dijo que sí, 2% que no y 9% no está seguro.

Ficha técnica — El sondeo fue realizado por la firma Mason-Dixon para Telemundo Las Vegas entre el 10 y 13 de febrero de 2020 entre 625 hispanos registrados para votar en Nevada. La encuesta, hecha vía telefónica, tiene un margen de error de más-menos 4 puntos porcentuales.