Jason Derulo arremetió contra dos personas en un club nocturno del hotel Aria

El artista de pop y R&B Jason Derulo estuvo involucrado en una pelea con dos personas la madrugada del martes en un resort de Las Vegas Strip, pero el cantante no fue arrestado ni recibió una citación, dijo la policía.

La policía de Las Vegas dijo en un comunicado que se informó de un altercado después de las 2:00 de la madrugada a.m. en un club nocturno del Hotel Aria y que Derulo "cometió una agresión contra dos personas".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La policía no informó de heridos.

Los correos electrónicos al agente y gerente de Derulo en busca de comentarios no fueron respondidos de inmediato el martes.

Los informes de los medios, incluido un video publicado en el sitio web de celebridades TMZ, dijeron que Derulo, de 32 años, golpeó al menos a una persona cerca de una escalera mecánica después de que alguien lo maldijo y lo llamó por el nombre de otro músico, Usher.

“Las víctimas no querían presentar cargos contra Derulo”, aseguró la policía, y la seguridad del hotel le dijo a Derulo que abandonara la propiedad bajo una orden de allanamiento.

La policía agregó que no se tomó ningún informe policial porque las personas involucradas no querían procesar.

Derulo ha vendido millones de canciones desde 2009 y tiene 11 sencillos de platino, incluidos "Wiggle", "Talk Dirty", "Want to Want Me" y "Whatcha Say".