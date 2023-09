Votan por poner fin a la huelga de escritores en Hollywood: ¿cuándo termina el paro?

LOS ÁNGELES - La huelga que paralizó a Hollywood terminará el miércoles, anunció el martes el Gremio de Escritores de América (WGA por sus siglas en inglés).

En un mensaje dirigido a sus miembros, el sindicato Writers Guild of America (WGA) dio a conocer detalles sobre el acuerdo al que llegó el domingo junto a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).

El Acuerdo Básico Mínimo por tres años fue aprobado unánimamente por el Comité de Negociación, la Junta de WGAW y el Consejo de WGAE este 26 de septiembre, y ahora será presentado a todos los miembros del sindicato para que lo ratificquen.

El acuerdo tentativo se alcanzó después de que las negociaciones entre los escritores y los estudios en huelga se reanudaran el 20 de septiembre.

"Los votantes elegibles podrán votar del 2 al 9 de octubre y recibirán la boleta y los materiales de ratificación cuando se abra la votación", según el comunicado de la WGA.

Además, la Junta de WGAW y el Consejo de WGAE también votaron para poner fin a la huelga "a partir de las 12:01 am PT/3:01 am ET del miércoles 27 de septiembre. Esto permite a los escritores volver a trabajar durante el proceso de ratificación, pero no afecta el derecho de los miembros a tomar una decisión final sobre la aprobación del contrato", informaron.

PUNTOS CLAVES DEL ACUERDO

El WGA publicó los puntos claves del acuerdo tentativo entre las partes:

La vigencia del acuerdo es del 25 de septiembre de 2023 al 1 de mayo de 2026.

Aumentos mínimos básicos en un 5% al ratificar el contrato, un 4% el 2 de mayo del 2024 y un 3.5% el 2 de mayo del 2025.

Aumento de la tasa de contribución a la salud y a las pensiones.

En cuanto a la Inteligencia Artificial (IA) el acuerdo tentativo dice que:

La IA no puede escribir ni reescribir material literario, y el material generado por IA no se considerará material fuente, según el Acuerdo Básico Mínimo; lo que significa que el material generado por IA no puede utilizarse para socavar el crédito de un escritor o sus derechos separados.



Un escritor puede optar por utilizar IA al realizar servicios de redacción, si la empresa da su consentimiento y siempre que el escritor siga las políticas aplicables de la empresa, pero la empresa no puede exigirle que utilice software de IA (por ejemplo, ChatGPT) al realizar servicios de redacción.



La Compañía debe revelar al escritor si algún material entregado al escritor ha sido generado por AI o incorpora material generado por AI.



La WGA se reserva el derecho de afirmar que la MBA u otra ley prohíbe la explotación del material de los escritores para entrenar IA.

LA HUELGA QUE PARALIZÓ LAS PRODUCCIONES DE CINE Y TELEVISIÓN

Las conversaciones que finalizaron el pasado domingo fueron las primeras después de meses de piquetes que paralizaron las producciones de cine y televisión en Hollywood.

“WGA ha llegado a un acuerdo tentativo con la AMPTP”, dijo el gremio en un correo electrónico enviado a los miembros este domingo. “Esto fue posible gracias a la solidaridad duradera de los miembros de WGA y el extraordinario apoyo de nuestros hermanos sindicales que se unieron a nosotros en los piquetes durante más de 146 días”.

El acuerdo llega apenas cinco días antes de que la huelga se hubiera convertido en la más larga en la historia del gremio y la huelga más larga de Hollywood en más de 70 años. Jonathan Handel, un abogado de entretenimiento, destacó la importancia de que las dos partes emitieran una declaración conjunta para anunciar el acuerdo.

“Se trata de personas que en el pasado se han peleado entre sí”, señaló Handel.

La solución propuesta se alcanzó sin la intervención de mediadores federales u otros funcionarios gubernamentales, que habían sido necesarias en huelgas anteriores. Según los informes, los directores ejecutivos, incluidos Bob Iger de Disney, Ted Sarandos de Netflix, David Zaslav de Warner Bros. Discovery y Donna Langley de NBCUniversal, participaron directamente en las negociaciones.

La huelga, que comenzó el 2 de mayo, detuvo la producción de varios programas y películas de alto perfil, incluidos “Stranger Things” de Netflix, “Blade” de Disney y Marvel y “Evil” de Paramount.

Los actores, que se unieron a los escritores en huelga en julio, tienen sus propios problemas, pero todavía no ha habido discusiones sobre la reanudación de las negociaciones con su sindicato. En un comunicado, el sindicato de actores felicitó a la WGA por alcanzar un acuerdo provisional con la AMPTP “después de 146 días de increíble fuerza, resiliencia y solidaridad en los piquetes”.

Las huelgas combinadas crearon un momento crucial en Hollywood cuando el trabajo creativo se enfrentó a los ejecutivos en un negocio transformado y desgarrado por la tecnología, desde el cambio sísmico hacia el streaming en los últimos años hasta el surgimiento de la IA, que potencialmente cambiará el paradigma en los años venideros.

Los guionistas tradicionalmente habían ido a huelga más que cualquier otro segmento de la industria, pero habían disfrutado de un período relativamente largo de paz laboral hasta que fracasaron las negociaciones de primavera para un nuevo contrato.

La huelga fue la primera desde 2007 y la más larga desde 1988. Pero cuando se les unieron 65.000 actores de cine y televisión en huelga el 14 de julio, los escritores recibieron una dosis de solidaridad y poder estelar.

Era la primera vez que los dos grupos estaban en huelga juntos desde 1960. En esa huelga, la huelga de escritores comenzó primero y terminó segundo. Esta vez, los estudios optaron por tratar primero con los escritores.

Comcast es la empresa matriz de NBCUniversal y CNBC. NBCUniversal es miembro de la Alianza de Productores de Cine y Televisión.