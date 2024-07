Raphy Pina: “Por proteger a mi familia terminé en la cárcel”

El productor musical puertorriqueño, Raphy Pina, quien completó su condena por una violación a la Ley de Armas a nivel federal, aconsejó el lunes a los jóvenes que tengan precaución para no acabar presos.

“¡Dos añitos sin verlos, un saludo puñ#@!», saludó Pina a sus seguidores de Instagram en un directo en el que también apareció uno de sus hijos y exhortó a los jóvenes para que “no cometan estupideces” porque la prisión “daña la vida”.

El productor, manejador de Daddy Yankee, contó a través de la mencionada red social que "una de las peculiaridades" del tiempo que ha estado en la cárcel es que recibía "entre 300 y 400 cartas semanales" de sus fanáticos y es algo que agradece.

Asimismo, asumió que cometió "un error ca#r$n" por tener armas en su casa y aseguró que solo "quería proteger" a su familia.

Anunció que realizará una transmisión en vivo en su perfil de Instagram a las 6pm de este lunes.

"Yo no podía tener pistolas y mi mayor temor en la cárcel era proteger a mi familia. Y por proteger a mi familia terminé en la cárcel... Tenía unas pistolas en una casa. Cometí un error cab$%n. Y sí, lo tengo que aceptar porque estaban en mi casa. Que no me pertenecía, eso lo sabe juez, lo sabe todo el mundo", expresó.

“Papá Dios gracias porque me puso una familia grandísima, unos seguidores grandísimos, fue algo duro y bien fuerte, bien complicada la situación, pero cuando a uno lo están esperando afuera te da fuerza para seguir”, declaró Pina.

"Agradeciendo a mi familia, a mis cuatro hijos y a mi linda compañera Natalia, que no fallé en escoger una persona tan maravillosa.Te lo quiero agradecer públicamente. Gracias por tu fidelidad", dijo sobre su pareja Nati Nattasha.

Acompañó el escrito con una foto con su hija menor, Vida Isabelle.

Respecto a la decisión de Daddy Yankee de retirarse de la música y dedicar su vida a Dios dijo que respeta a su "gallo" porque quiere "ayudar a las personas". Por otro lado, contó que va a publicar un libro y que está centrado en el nuevo proyecto de bachata de Natty Natasha

Pina publicó el sábado un video del momento en el que le cortaban el grillete electrónico, que tenía colocado en una de sus piernas desde mayo pasado.

Pina fue sentenciado el 24 de mayo de 2022 a tres años y cinco meses de prisión, de los que finalmente solo cumplió dos años y dos meses.

Fue condenado por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona convicta por un delito mayor.

El hallazgo de las armas ocurrió en abril de 2020, cuando agentes del FBI en Puerto Rico registraron una casa desocupada del manejador de artistas en Caguas, municipio vecino a San Juan.