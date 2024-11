Bienvenidos al país de Beyoncé. En lo que respecta a las nominaciones a los Premios Grammy 2025, “Cowboy Carter” domina la nación. Ella lidera las nominaciones con 11, llevando su total a 99 en toda su carrera, lo que la convierte en la artista más nominada en la historia de los Grammy.

Su álbum country “Cowboy Carter” está nominado para álbum del año y álbum country del año, y su canción “Texas Hold ’Em” está nominada para grabación, canción y canción country del año. También recibió nominaciones en una amplia gama de géneros, incluyendo pop, country, música americana y categorías de interpretación de rap melódico.

Esta es la primera vez que Beyonce recibe nominaciones en las categorías de country y americana.

Si Beyoncé gana el álbum del año, se convertirá en la primera mujer negra en lograrlo en el siglo XXI. Lauryn Hill fue la última en ganar en 1999 por “The Miseducation of Lauryn Hill”, uniéndose a Natalie Cole y Whitney Houston como las únicas mujeres negras que han conquistado el premio principal de los Grammy.

Post Malone también recibió sus primeras nominaciones en las categorías country este año, habiendo lanzado su primer álbum country “F-1 Trillion” en agosto. Su disco está nominado para álbum country y su canción “I Had Some Help”, en colaboración con Morgan Wallen, está nominada para canción country e interpretación de dúo/grupo country. Son las primeras nominaciones de Wallen a los Grammy.

Malone está en el grupo de los segundos más nominados, con siete menciones, empatado con Billie Eilish, Kendrick Lamar y Charli XCX, quien obtuvo sus primeras nominaciones como artista solista.

La omnipresente canción de Lamar lanzada durante su pleito con Drake, “Not Like Us”, está nominada a grabación y canción del año, canción de rap, video musical y mejor interpretación de rap. Tiene dos entradas simultáneas en la última categoría, una primicia en su carrera: “Like That” de Future y Metro Boomin con Lamar, está nominada a mejor interpretación de rap y mejor canción de rap. Esta es la tercera vez que Lamar recibe dos nominaciones simultáneas a mejor canción de rap.

Taylor Swift y las nominadas por primera vez Sabrina Carpenter y Chappell Roan cuentan con seis nominaciones cada una.

El año pasado, las mujeres dominaron las principales categorías. Este año, la tendencia continúa un poco, pero en realidad lo que parece marcar esta edición de los Grammy es una variación de género musical. En la categoría de álbum del año, junto a “Cowboy Carter” está André 3000 con su álbum de jazz alternativo “New Blue Sun” y el multiinstrumentista Jacob Collier con “Djesse Vol. 4”. Las estrellas emergentes del pop Carpenter y Roan la completan, con “Short n’ Sweet” y “The Rise and Fall of a Midwest Princess” respectivamente, así como “The Tortured Poets Department” de Swift, “Hit Me Hard and Soft” de Eilish y “BRAT” de Charli XCX.

Eilish se convirtió en la única artista que ha tenido sus tres primeros álbumes nominados a álbum del año.

El año pasado, Swift ganó el premio al álbum del año por “Midnights”, rompiendo el récord de más victorias en la categoría con cuatro. Este año, se convierte en la primera mujer en tener siete nominaciones en su carrera en la categoría.

“La amplitud y la variedad de géneros representados en el campo general se siente nueva y realmente emocionante”, dijo el director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr. El director atribuye su éxito a un cuerpo de votación activo y en evolución.

“Hemos sido muy intencionales en la forma en que miramos y tratamos de reequilibrar nuestra membresía", agregó. "Así que no solo el género o las personas de color, la diferente composición racial, sino también la equidad de género y tratar de asegurarnos de que todos los diferentes tipos de música en diferentes regiones y diferentes lugares estén representados de todas las formas posibles”.

Sólo las grabaciones lanzadas comercialmente en Estados Unidos entre el 16 de septiembre de 2023 y el 30 de agosto de 2024 fueron elegibles para las nominaciones. La ronda final de votación de los Grammy, que determina a sus ganadores, se llevará a cabo del 12 de diciembre al 3 de enero.

En la categoría de mejor artista nuevo, Carpenter y Roan se enfrentarán cara a cara, junto a Benson Boone, Doechii, Khruangbin, RAYE, Shaboozey y Teddy Swims.

En la categoría de canción del año, Beyoncé se une a Eilish con “Birds of a Feather”, Swift y Post Malone con “Fortnight”, “Good Luck, Babe!” de Roan, “Please Please Please” de Carpenter, “Not Like Us” de Lamar, “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars y “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey.

Shaboozey también es un nominado por primera vez. Su “A Bar Song (Tipsy)” es la canción más grande del año, habiendo pasado más semanas en el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard que cualquier otra: es tan popular, que un remix de la pista también está listo para ser remezclado.

Por otra parte, Shaboozey está nominado en la categoría de interpretación de rap melódico por su participación en “SPAGHETTII” de Beyoncé. Linda Martell, la primera música negra comercialmente exitosa en el país, también aparece en la canción, lo que le da a la artista de 83 años su primera nominación al Grammy.

Por grabación del año, “Texas Hold ’Em” competirá contra “Fortnight” de Swift y Post Malone, “Birds of a Father” de Eilish, “Not Like Us” de Lamar, “Good Luck, Babe!” de Roan, “Espresso” de Carpenter, “360” de Charli XCX y la última canción nueva de los Beatles, “Now and Then” completada con ayuda de IA.

“Estamos tratando de asegurarnos de que nos mantenemos al día con la forma en que los creadores de música y nuestra comunidad están usando la tecnología. Y en este caso, la IA mejoró el registro y le permitió ser elegible en las categorías en las que era elegible”, explica Mason jr.

Entonces, ¿qué falta? Al igual que el año pasado, hay una gran escasez de música latina, el género de streaming de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, en todos los ámbitos, y no hay representación en las categorías principales. También hay sólo cuatro entradas en la categoría de mejor álbum de Música Mexicana, a pesar de que también es uno de los géneros de más rápido crecimiento.

Y el K-pop también parece estar ausente. No hay nominaciones para los miembros de BTS que han lanzado material en solitario este año: “Right Place, Wrong Person” de RM, “Hope on the Street, Vol. 1” de J-Hope y “Muse” de Jimin. Como boy band, BTS ha recibido cinco nominaciones a lo largo de su carrera.

“Definitivamente, veo espacio para mejorar en muchos géneros y seguimos invitando a la gente a ser parte de la academia”, dice Mason jr. “Sin la representación adecuada, no obtenemos los resultados correctos. Cuando digo correcto, me refiero a reflexivo y representativo de lo que está sucediendo en la música hoy en día. Por lo tanto, el trabajo continúa”.

Los Premios Grammy 2025 se transmitirán en vivo el 2 de febrero en CBS y Paramount+ desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles.

