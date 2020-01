Nicky Jam dice que Will Smith y Martin Lawrence lo trataron “como a un actor profesional”

Todavía dando sus primeros pasos en Hollywood, el reguetonero Nicky Jam, que participa en la tercera entrega de "Bad Boys", se mostró orgulloso ante Efe de que dos estrellas como Will Smith y Martin Lawrence le acogieran en el set como un actor más.

"Parecía yo un chihuahua chiquito al lado de dos perros viejitos, tratando de hacerlos reír y molestándolos, pero ellos tenían la mejor actitud", explicó, con ironía, el cantante latino.

"Me dieron muchos 'tips' (consejos) buenos para la actuación, me trataron como si fuera un actor profesional de muchísimos años", aseguró.

Nicky Jam aporta, junto a las mexicanas Kate del Castillo y Paola Núñez, el sabor latino de "Bad Boys for Life", nueva entrega de la famosa saga de comedia policial que vuelve a contar con Smith y Lawrence como protagonistas y que en esta ocasión dirigieron Adil El Arbi y Bilall Fallah.

Esta nueva cinta retoma a los dos famosos y peculiares detectives de Miami ahora ya con algunas dudas y achaques por el paso del tiempo y que se deben enfrentar a una temible organización mexicana.

Nicky Jam venía de debutar en el cine estadounidense con "xXx: Return of Xander Cage (2017)", pero dijo que su intención no es solo limitarse al género de acción.

"Por ahora son los papeles que me han dado, pero aspiro a hacer películas de todo tipo. Quiero ser doctor, quiero ser abogado, todo lo que sea de la vida cotidiana para dar entretenimiento", afirmó.

Pero, al mismo tiempo, confesó su pasión por este estilo de cine y, en especial, por las cintas que entrelazan acción y comedia.

"Son las películas con las que nos criamos todos. ¿Quién no quiere ser parte de una película de acción y comedia? Son las mejores películas. Las de acción nada más te puedes quedar como un poquito aburrido, pero cuando le metes comedia es la perfecta combinación", defendió.

A Nicky Jam le tocó dar vida en este filme a "Zway-Lo", uno de los criminales de la trama.

"Después del villano malo, el que le sigue es 'Zway-Lo'. Está como medio loquito", bromeó sobre un personaje que tiene un pasado en común con el papel de Martin Lawrence pero que "escogió el camino incorrecto y se fue por el lado malo".

Una de las escenas más espectaculares de "Bad Boys for Life" es una persecución por Miami en la que Nicky Jam trabajó codo con codo con Will Smith y Martin Lawrence.

"Fue una experiencia increíble. Estuve cuatro horas montado en un carro con Will Smith y Martin Lawrence, haciendo y repitiendo una escena a las cinco de la mañana", recordó.

"Y para mí era irreal: no podía creer que estuviera trabajando con ellos como si fuéramos panas de años", añadió.

Aunque con Will Smith tenía una amistad y una relación previas: juntos cantaron "Live It Up", que fue el tema oficial del Mundial de fútbol de Rusia 2018.

Además, la música del reguetonero también está presente en "Bad Boys for Life", ya que su colaboración con Daddy Yankee en la canción "Muévelo" forma parte de la banda sonora de la cinta.

Por otro lado, Nicky Jam aseguró que disfrutó mucho del rodaje porque nunca se había visto tan "badass" en la pantalla, ya fuera en una película o en un clip musical.

"Estoy muy contento, muy orgulloso, pero no solo de mí sino de mi raza latina, de mi cultura, porque es algo riquísimo. Estoy muy orgulloso de mi género, del reguetón", recalcó.

"Ser un cantante de reguetón actuando en una película de Hollywood, eso no se veía mucho. Se veía con los raperos americanos, que los veías en las películas de los 90 y de los 80. ¿Pero un reguetonero? Se podía contar con cuatro dedos", cerró.