Estaba casado con una actriz: hallan muerto a director de cine

LOS ÁNGELES — El cineasta independiente Jeff Baena, quien estaba casado con su frecuente colaboradora creativa Aubrey Plaza, murió este sábado a los 47 años.

Baena fue encontrado muerto el viernes en una casa de Los Ángeles, según los registros del médico forense. Las circunstancias no estaban claras.

Los registros indicaban que la oficina del médico forense estaba investigando y no incluían información sobre dónde específicamente fue descubierto su cuerpo o la causa de la muerte.

La oficina del médico forense dijo en un correo electrónico a The Associated Press el sábado que Baena fue declarado muerto a las 10:39 a.m. El informe completo no estará disponible hasta que el caso se cierre, dijo la oficina.

Un representante de Plaza respondió a una solicitud de comentarios con un enlace a una historia sobre la muerte de Baena en el sitio de noticias de entretenimiento Deadline.

Baena coescribió la película de David O. Russell “I Heart Huckabees” (2004) y escribió y dirigió cinco de sus propias películas, en su mayoría comedias sombrías. Plaza protagonizó su debut como director, la comedia zombi de 2014 “Life After Beth”, y apareció en dos de sus otras películas: “The Little Hours” y “Spin Me Round”.

Plaza, de 40 años, se hizo famosa interpretando a April Ludgate en la serie de televisión “Parks and Recreation” y fue nominada a un Emmy por su papel en “The White Lotus”. La pareja se casó en 2021.