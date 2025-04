¡Un corazón desbordado! Luca se derrite ante su tentación, Aleska

El martes La Casa de los Famosos All-Stars cedió ante la tentación de Luca, quien estaba pidiendo insistentemente ver a la venezolana Aleska, con quien vivió un corto romance dentro del reality.

El italiano no tuvo otra opción que derretirse, ante no solo una, sino dos Cajas de las Tentaciones. Pero claro, no fue fácil, entre los nervios, casi no puede abrir las cajas.

Finalmente, el Palulo, que eligió a su madre y a Aleska, se regaló dos puntos a sí mismo antes de las nominaciones de esta semana.

Aleska solo pudo estar de visita por cinco minutos, en la que fue su casa hace solo unos días atrás.

La modelo venezolana le contó al italiano el duro momento que pasó al tener que dormir en una cárcel en México.

Además le dijo que lo extrañaba, y le mostró un símbolo que llevaba en su mano.

Entre abrazos y un corazón desbordado, por un momento el juego cedió ante el amor.