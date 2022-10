Bailarina en película de Weinstein testifica que él la agredió sexualmente

Los Ángeles. — Una bailarina en una película producida por Harvey Weinstein testificó el jueves que estaba “asustada” después de conocer al magnate del cine en el plató puertorriqueño, pero la presencia y la tranquilidad de su asistente la convencieron de que estaba bien ir con él a su hotel. donde más tarde fue agredida sexualmente.

La mujer, que utilizó su nombre y la inicial de su apellido Ashley M. en el juicio de Los Ángeles donde Weinstein está acusado de violación y agresión sexual, dijo que tenía 22 años en 2003 cuando actuaba como doble de baile para una de las estrellas de “Dirty Dancing: Havana Nights”, una película producida por la compañía Miramax de Weinstein.

Dijo que la asistente de Weinstein en ese momento, Bonnie Hung, le dijo que se quedaría con los dos todo el tiempo y que él solo quería hablar sobre proyectos futuros.

Mientras caminaban por el pasillo del hotel de Weinstein hacia una puerta, ella dijo: "Empecé a preocuparme más, pero Bonnie estaba allí con su portapapeles".

“Harvey abrió y luego él entró y yo entré”, dijo, haciendo una pausa cuando comenzó a llorar. “Y luego Bonnie cerró la puerta detrás de nosotros. Yo estaba como, 'oh no, ¿qué hago?'"

Ella dijo que Weinstein rápidamente se volvió agresivo, empujándola hacia la cama y quitándole la blusa antes de montarla a horcajadas y masturbarse encima de ella, a pesar de que ella le dijo que se detuviera.

La mujer fue la segunda acusadora de Weinstein en subir al estrado en el juicio, y la primera de cuatro que no están involucradas en los cargos en su contra pero que pueden testificar para mostrar una propensión a tales actos por parte de Weinstein.

La jueza Lisa B. Lench dijo a los miembros del jurado antes del testimonio de la mujer que recibirían instrucciones más adelante sobre cómo considerarlo.

Weinstein, que ya cumple una sentencia de 23 años por una condena en Nueva York que está bajo apelación, se declaró inocente en Los Ángeles de cuatro cargos de violación y otros siete cargos de agresión sexual. Ha negado repetidamente haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento.

Ashley M. parecía conmocionada mientras caminaba hacia el estrado a última hora del día jueves y comenzó a llorar antes de que se le hiciera alguna pregunta.

“Lo siento”, dijo repetidamente a la jueza Lisa Lench, quien respondió que no tenía nada de qué arrepentirse y pidió un breve descanso.

Se recompuso y comenzó su testimonio, diciendo que había sido una bailarina de ballet profesional que acababa de cambiarse a bailar en Hollywood.

Ella dijo que Weinstein apareció en el set mientras filmaban en un salón de baile y le pidió que saliera.

Ashley M. dijo que Weinstein habló sobre ella dándole un masaje desnudo y ella trató de tranquilizarlo diciéndole que estaba comprometida y que la necesitaban en el set.

Ella dijo que Weinstein le dijo que él era el jefe y tenía que decidir quién necesitaba estar en el set.

La mujer llamó a su madre y a su entonces prometido, quienes le dijeron que buscara ayuda en el set.

Entonces alguien dijo que era hora de un descanso para comer.

“Pensé, ‘vaya, salvada por la campana’”, testificó.

Durante el descanso, le preguntó al coreógrafo de la película y al productor qué hacer, pero tuvo la sensación de que no querían molestar a Weinstein.

“¿Alguno de ellos te dio algún tipo de ayuda?” preguntó la fiscal adjunta de distrito Marlene Martínez.

“No”, dijo Ashley M.

“¿Cómo te sentiste entonces?” preguntó Martínez.

“Me asusté”, respondió el testigo.

Ashley M. dijo que cuando regresaron al set, Weinstein estaba esperando allí con una limusina, y Hung.

“Me sentí mejor sabiendo que no estaba sola”, dijo.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que lo hayan denunciado públicamente.

Ashley M. contó su historia al New York Times en octubre de 2017, cuando los relatos del periódico sobre mujeres que dicen que Weinstein las agredió sexualmente pusieron a la ejecutiva cinematográfica en el centro del movimiento #MeToo.

El jueves fue la primera vez que contó su historia en un tribunal.

Se espera que Ashley M. regrese al estrado de los testigos para más interrogatorios de los fiscales el viernes, seguido de un contrainterrogatorio de la defensa de Weinstein.