Karol G sufre tremenda caída en pleno concierto en Miami

La cantante Karol G sufrió una fuerte caída durante su concierto en la noche del viernes en Miami, como parte de su gira por Estados Unidos.

En un video, se muestra a la intérprete de "Tusa" intentando bajar por las escaleras que habían en el escenario, pero luego se encajó y cayó rodando hasta llegar a la tarima.

Posteriormente, la colombiana se dirigió al público para hablar sobre el accidente.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla (entre risas)... me duele to’, me duele to”, dijo.

“Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, agregó.

La artista tiene pautados dos conciertos para este fin de semana en el Coliseo en San Juan y a pesar de la caída, sigue en pie, según confirmó la producción Move Concerts Puerto Rico.

“¡Nos caemos, nos limpiamos y nos levantamos! ¡ @karolg 💘llega esta noche por primera vez al CHOLI! 🇵🇷 ¿están listos para vivir dos noches inolvidables?”, lee la publicación