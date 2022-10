Abogado de Weinstein presiona a mujer por ausencia de evidencia de agresión sexual

Los Ángeles. — Un abogado de Harvey Weinstein acribilló a una mujer a preguntas el miércoles sobre la falta de pruebas forenses de que el magnate del cine la violó en 2013 o que incluso estuvo en el hotel donde ella dice que ocurrió la agresión.

“No tiene ninguna evidencia física para presentar a este jurado de que algo de esto sucedió, ¿verdad?” preguntó el abogado Alan Jackson deliberadamente durante el contrainterrogatorio.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cuando el juez en el juicio de Weinstein en Los Ángeles, de 70 años, sostuvo una objeción a la pregunta porque requería especulación, Jackson fue más específico:

“¿Alguna foto?”

“No”, dijo la mujer en voz baja.

“¿Ningún vídeo?”

“No”, respondió ella, y luego agregó: “¿Crees que alguien después de una violación hace un video?”.

Comenzó a llorar suavemente cuando respondió “no” a una serie de preguntas similares sobre si tenía documentación de moretones, raspaduras, cortes o huellas de manos en la cara de Weinstein sosteniéndola, o si le habían hecho un examen de agresión sexual.

“¿Tienes alguna evidencia física de que estuviste con el Sr. Weinstein?” preguntó Jackson.

Su llanto se hizo más fuerte cuando respondió: “Tenía su chaqueta, pero la regalé”.

La mujer, una modelo y actriz que trabajaba en Roma, es la primera de las acusadoras de Weinstein en testificar en el juicio y pasó parte de tres días en el banquillo de los testigos.

Los fiscales han presentado fotografías y otras pruebas de que tanto Weinstein como la mujer estuvieron en el Festival de Cine de Los Ángeles Italia, al que ella había ido a California en febrero de 2013.

Pero aún no han producido nada que ubique a Weinstein en su hotel la noche en que ella dice que él la obligó a practicarle sexo oral en su cama y luego la violó en su baño.

La mujer no acudió a la policía hasta octubre de 2017, cuando las historias de mujeres sobre Weinstein lo convirtieron en la figura central del movimiento #MeToo.

Ella sostiene que Weinstein dejó su chaqueta en la habitación y se la dio al personal del hotel, pero no se han descubierto registros de objetos perdidos que lo demuestren.

Cuando se le preguntó si la explosión de historias en los medios sobre Weinstein la llevó a acudir a la policía, la mujer repitió el testimonio anterior de que ya había decidido presentar un informe a principios de año cuando instó a su hija adolescente a acudir a las autoridades por el acoso sexual que había sufrido. sido sometido en la escuela.

La mujer va solo por “Jane Doe 1” en la corte. Su edad y lugar de nacimiento también se han mantenido fuera de los procedimientos judiciales, aunque ha dicho que su primer idioma era el ruso y que vivía en ese momento con sus tres hijos en Italia, donde se había casado con una persona de riqueza considerable.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que se presenten públicamente.

La defensa de Weinstein trató de hacer agujeros en su testimonio y presionar sobre las inconsistencias en los relatos anteriores que le dio a la policía, a los fiscales, a un gran jurado y en los primeros dos días de su testimonio en el juicio.

En un interrogatorio gráfico, Jackson se centró en la descripción de la mujer en su entrevista inicial con la policía del sexo oral que dijo que Weinstein la obligó a realizar. Jackson sugirió que las características genitales inusuales de Weinstein después de una cirugía que tuvo años antes hicieron que los actos que describió fueran imposibles.

Los mismos actos no se mencionaron durante su testimonio ante el gran jurado de 2020, y Jackson le preguntó si había aprendido más sobre los órganos sexuales de Weinstein de los fiscales y, por lo tanto, cambió su historia.

“¡Nunca!” ella dijo rotundamente.

Al ser interrogada más tarde por la fiscalía, describió “tejido cicatrizado muy malo” alrededor de los genitales de Weinstein.

Fue la primera vez que el jurado escuchó de un testigo sobre la anatomía de Weinstein, que surgió a menudo en su juicio de 2020 en Nueva York, donde fue declarado culpable de violación y agresión sexual y sentenciado a 23 años de prisión.

La mujer le dijo al fiscal Paul Thompson que había estado teniendo ataques de pánico y que apenas había dormido ni comido desde que comenzó su testimonio el lunes por la tarde. Finalmente terminó el miércoles por la noche.

Weinstein se ha declarado inocente de 11 cargos de violación y agresión sexual que involucran a cinco mujeres.

Sin embargo, cuando los fiscales dieron su declaración de apertura el lunes, excluyeron a una de las mujeres, lo que puso en duda si los cuatro cargos que la involucran se abordarán durante el juicio.

La oficina del fiscal de distrito se negó a dar explicaciones cuando se le preguntó sobre el tema.

Los abogados de Weinstein dijeron que no se han retirado los cargos.