“Eras Tour Book” de Taylor Swift alcanza ventas millonarias en su debut

ESTADOS UNIDOS - El mayor lanzamiento de libro del año hasta ahora pertenece a una autora conocida más por su canto que por las palabras en una página.

Target anunció el viernes que "Eras Tour Book" de Taylor Swift vendió casi un millón de copias en su primera semana. El libro de 256 páginas se lanzó exclusivamente en Target el Black Friday y se vendió por $39.99. Contiene más de 500 fotografías de su gira mundial, que se convirtió en la gira más taquillera de todos los tiempos.

Swift anunció el lanzamiento en una publicación de Instagram en octubre, escribiendo que el libro contendría sus reflexiones personales sobre la gira de casi dos años, así como “fotos detrás de escena nunca antes vistas” y todos los “recuerdos mágicos” de los fanáticos. llevado a los espectáculos.

Pero no todos están tan entusiasmados como Target con el resultado de "Eras Tour Book". Algunos Swifties discreparon con el lanzamiento del libro, apodándolo "El libro del recorrido de los errores", después de que detectaron una gran cantidad de errores gramaticales, errores tipográficos, percances en el diseño gráfico y fotografías borrosas o de baja calidad.

En una publicación de TikTok, un fan cuestionó si el libro fue editado antes de su publicación. Con su “Eras Tour Book” en mano, preguntó: “Si pagas $40 por un libro, ¿no esperarías que no tuviera tantos errores?”

Ni Target ni el equipo de Swift respondieron a las solicitudes de comentarios.

El “Eras Tour”, que finaliza este fin de semana en Vancouver, también inspiró una película sobre el concierto. La película, “Taylor Swift: The Eras Tour”, recaudó $92.8 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, lo que la convierte en la película de concierto nacional más taquillera de la historia. Ahora se transmite exclusivamente en Disney+.

El libro se lanzó junto con las versiones en CD y vinilo del álbum de lujo de Swift “The Tortured Poets Department: The Anthology”.

“Conocíamos el lanzamiento de "Taylor Swift | The Eras Tour Book" y "The Tortured Poets Department: The Anthology" serían un momento enorme, enorme para los compradores de Target y los fanáticos de Taylor Swift en todas partes, pero ver cómo se desarrolló la respuesta récord durante la última semana ha sido una emoción absoluta”. Rick Gomez, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Target, en un comunicado de prensa.