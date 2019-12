Daddy Yankee, Ozuna, Anuel AA, Farruko, J Balvin y Rosalía entre favoritos de Obama en 2019

El expresidente estadounidense Barack Obama publicó este lunes una lista de sus canciones favoritas de 2019, en la que incluyó varios temas de música en español de artistas como Rosalía, J Balvin, Ozuna y Daddy Yankee, entre otros.

"Aquí están mis canciones del año, desde hip-hop hasta country pasando por The Boss (Bruce Springsteen). Si estás buscando por algo que te acompañe durante una larga manejada, o para inspirarte cuando hagas ejercicio, espero que haya aquí un tema o dos que ayude", escribió el mandatario de Estados Unidos entre 2009 y 2017.

"Con altura", de Rosalía; "Baila, baila, baila", el remix de Ozuna con Daddy Yankee, Anuel AA, J Balvin y Farruko, y "Jícama", de Angélica García, además de "La vida es un carnaval", el remix de Rollo Tomasi con Angélique Kidjo, son los temas latinos en la lista de Obama.

Y a la presencia latina hay que sumar al cantante de origen mexicano Miguel, que aparece en la lista de 35 canciones gracias al tema "Show Me Love", que interpretó junto a Alicia Keys.

Otras de las canciones mencionadas por Obama son "Mood 4 Eva", de Beyoncé; "Juice", de Lizzo; "Go", de The Black Keys; "The London", de Young Thug en colaboración con Travis Scott y J Cole; "Hello Sunshine", de Bruce Springsteen, e "In My Room", de Frank Ocean.

Este listado forma parte de una serie de publicaciones en las que el exmandatario destacó sus libros, series y películas favoritas en el año que acaba este martes.

En esta última lista, que publicó el pasado domingo, Obama destacó "Pájaros de verano", la galardonada película de los cineastas colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego.

Obama explicó que "la lista de este año incluye de todo, desde exploraciones de dinámicas de clases y relaciones, hasta una nueva versión de una clásica novela gráfica y un portal hacia uno de los momentos más especiales de (nuestra) historia: un concierto de Aretha Franklin", escribió Obama en su cuenta de Instagram.

"Claro, también está 'American Factory', una película de Higher Ground, nuestra propia compañía de producción que recientemente fue colocada en la lista de posibles nominadas para un Óscar. Es nuestra primera ofrenda en asociación con Netflix y estoy entusiasmado con los otros proyectos en los que estamos trabajando", agregó.

Además de la cinta de Guerra y Gallego, otras de las películas favoritas de Obama este año son "Amazing Grace", "Apollo 11", "Ash is Purest White", "Atlantics", "Booksmart", "Diane", "The Farewell", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Just Mercy", "The Last Black Man in San Francisco", "Little Women", "Marriage Story", "Parasite", "The Souvenir" y "Transit".

Las series de televisión mencionadas por el exmandatario estadounidense son la segunda temporada de "Fleabag", "Unbelievable" y "Watchmen".