Famosos de Hollywood recibirán a la realeza británica en Boston

Celebridades hollywoodenses viajarán a Boston esta semana para unirse a William y Kate, en los premios Earthshot Prize Awards 2022.

Billie Eilish es una de las cantantes que subirá al escenario del MGM Music Hall en Fenway el viernes para la entrega de premios, en la que cinco personas recibirán $1 millón de dólares por sus proyectos medioambientales. El actor ganador del Oscar Rami Malek presentará uno de los premios, junto con la princesa Kate y otras estrellas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Inspirado en el Moonshot del presidente John F. Kennedy, que envió al hombre a la luna, el Premio Earthshot fue fundado por el príncipe William para honrar las soluciones innovadoras a los problemas ambientales. La realeza británica estará en la ciudad hasta el viernes, cuando tendrá lugar la ceremonia de premiación.

La entrega de premios será copresentada por el actor Daniel Dae Kim y la presentadora de televisión británica Clara Amfo, y no se transmitirá en EEUU hasta el lunes.

Junto con Eilish y su hermano, Finneas, estarán Annie Lennox, Chloe x Halle y Ellie Goulding, según un comunicado de prensa. Otras celebridades que presentan premios incluyen a los actores Catherine O'Hara y Shailene Woodley.

Sir David Attenborough, el naturalista y documentalista detrás de programas como "Planeta Tierra", aparecerá en la ceremonia, y el príncipe William dará un discurso de clausura del espectáculo.

Muchos de los participantes emitieron declaraciones sobre su participación en los premios Earthshot Prize Awards.

Malek: “Los quince finalistas del Premio Earthshot de este año son profundamente inspiradores. Están dedicando sus vidas a construir soluciones que repararán nuestro planeta y no veo la hora de presentar un premio a uno de los increíbles ganadores de 2022”.

Woodley: "Es un honor ser presentador en los premios Earthshot Prize de este año. Los finalistas son extraordinarios y estoy encantado de ayudar a destacar sus increíbles soluciones y el inspirador trabajo que realizan todos los días”.

Lennox: "La necesidad urgente de proteger y restaurar los sistemas ambientales dañados de nuestra Tierra es esencial para la supervivencia futura. El objetivo del Premio Earthshot es poderoso en términos de construir un 'Mundo libre de desechos' y 'Revivir nuestros océanos'. Por lo tanto, me siento honrado de prestar mi voz en apoyo de esta ambiciosa misión”.

El príncipe William y la princesa Kate habían anunciado en verano que viajarían a Boston en diciembre para la ceremonia Earthshot, y confirmaron la fecha a principios de este mes. El anuncio original incluía un video del campocorto de los Medias Rojas de Boston, Xander Bogaerts, de pie en los jardines del Fenway Park.

El premio Earthshot fue fundado por el príncipe William y The Royal Foundation en 2020. Se inspiró en el desafío del presidente John F. Kennedy en Estados Unidos en 1961 de llevar a un hombre a la luna para fines de esa década y tiene un nombre que recuerda el "descubrir y escalar las mejores soluciones para ayudar a reparar nuestro planeta en la próxima década", según un comunicado.

La segunda entrega anual de premios celebrará la cohorte de este año de 15 finalistas mundiales antes de otorgar a los cinco ganadores del Premio Earthshot. La primera ceremonia de premiación del año pasado tuvo lugar en Londres.

La realeza estará en Boston a partir del miércoles y la alcaldesa Michelle Wu les dará la bienvenida en un evento abierto al público en City Hall Plaza.

Durante la visita, William y Kate asistirán a otros eventos en la ciudad, incluida una visita a la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy con la embajadora Caroline Kennedy. El itinerario también incluirá una visita con Wu para hablar sobre el cambio climático y el trabajo que está haciendo la ciudad para combatir la crisis y una visita a Greentown Labs en Somerville, la incubadora de empresas emergentes de tecnología climática más grande de América del Norte, donde aprenderán más sobre el trabajo que se está haciendo allí.

Otros eventos en el programa incluyen visitar Roca Inc., una organización sin fines de lucro en Chelsea que trabaja con jóvenes en riesgo para combatir la violencia urbana y crear sistemas públicos de apoyo más sólidos, y una visita al Centro para el Desarrollo del Niño en Harvard University, donde la Princesa escuchará más sobre los avances científicos que podrían ayudarnos a crear un futuro mejor como parte del desarrollo temprano de un niño. El Centro de Harvard tiene una larga relación con The Royal Foundation y The Royal Foundation Center for Early Childhood.