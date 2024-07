El huracán Beryl obliga a cruceros a cambiar y cancelar itinerarios

Compañías de cruceros como Royal Caribbean, Norwegian y Carnival desviaron o cancelaron sus itinerarios ante el avance de Beryl por el Caribe, justificando la prioridad de la seguridad de sus huéspedes y la tripulación.

Este miércoles, el huracán avanzaba por el Caribe rumbo a Jamaica, donde se pronostican fuertes marejadas y vientos cercanos a los 145 millas por hora.

El paso de Beryl por el Caribe ya había dejado al menos siete fallecidos hasta la mañana de este miércoles.

Carnival

Carnival Horizon canceló su viaje a Grand Cayman, Cayman Islands el miércoles, 3 de julio.

Carnival Liberty visitará Cozumel, México, el martes 2 de julio en lugar del viernes 5 de julio, que ahora será un día en el mar.

Royal Caribbean

Celebrity Beyond’s que partió el 6/29 cambió su viaje a Kralendijk, Bonaire por Oranjestad, Aruba el 2 de julio y se trasladará a Kralendijk, Bonaire el 4 de julio.

Icon of the Seas’ que partió el 6/29 ahora visitará Cozumel, México, y Costa Maya, México, en lugar de Philipsburg, St. Maarten, y Charlotte Amalie, en St. Thomas.

Grandeur of the Seas’ que partió el 7/1 ahora visitará Yucatán (Progreso), México el día 4 y Cozumel, México, el día 3.

Wonder of the Seas’ que partió el 6/30 ahora tendrá un día en el mar el día 5 en lugar de visitar Roatán, Honduras y disfrutará de una visita a Nassau, Bahamas el día 6, en lugar de visitar la Costa Maya, México.

Harmony of the Seas’ que partió el 6/30 ahora visitará Cozumel, México el día 3 y Costa Maya, México el día 4, en lugar de Roatán, Honduras.

Norwegian

Norwegian Breakaway que partió el 6/30 - La visita a las Islas de la Bahía de Roatán, Honduras, ha sido reemplazada por una visita a Puerto Plata, República Dominicana. Añadirán visitas a St. Thomas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos; Tórtola, Islas Vírgenes Británicas; y Great Stirrup Cay, Bahamas.

Norwegian Jade que partió el 6/29 - La visita a Falmouth, Jamaica, ha sido cancelada y reemplazada por una visita a San Juan, Puerto Rico. La visita a George Town, Gran Caimán, ha sido reemplazada por Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, y Cozumel, México, ha sido reemplazada por una visita a Puerto Plata, República Dominicana.