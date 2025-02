Raiders contratan a Chip Kelly como coordinador ofensivo, según fuente de AP

Chip Kelly regresa a la NFL como coordinador ofensivo de los Raiders de Las Vegas, según informó una persona con conocimiento de la decisión el domingo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo aún no ha anunciado la contratación.

Kelly fue el coordinador ofensivo del equipo de Ohio State que ganó el campeonato nacional esta última temporada, después de haber sido anteriormente entrenador en jefe en Oregon y UCLA, en el fútbol americano colegial de la NCAA, así como en los Eagles de Filadelfia y los 49ers de San Francisco, en la NFL.

Esta fue la segunda decisión importante de personal tomada por el nuevo entrenador de los Raiders, Pete Carroll. También retuvo al coordinador defensivo Patrick Graham la semana pasada.

Al contratar a Kelly, los Raiders intentarán revitalizar una ofensiva que fue la cuarta peor la temporada pasada con 303.2 yardas por juego y la última por la vía terrestre con un promedio de 79.8 yardas.

Entre las prioridades estará la búsqueda de un quarterback en una división Oeste de la AFC que incluye a Patrick Mahomes, Justin Herbert y Bo Nix: todos llevaron a sus equipos a los playoffs esta temporada. Mahomes está en el Super Bowl por tercera vez consecutiva mientras los Chiefs de Kansas City intentan conquistar un tercer trofeo Lombardi consecutivo sin precedentes.

Pero los problemas ofensivos de los Raiders son amplios. No lograron reemplazar adecuadamente al corredor Josh Jacobs, quien firmó con los Packers de Green Bay. Los Raiders también perdieron a un jugador clave en la posición de receptor abierto cuando Davante Adams fue traspasado durante la temporada a los Jets de Nueva York.

Sin embargo, hay algunas áreas de optimismo. Brock Bowers tuvo una temporada histórica para un ala cerrada novato, Jakobi Meyers logró su primera campaña de 1,000 yardas recibidas y los linieros ofensivos Jackson Powers-Johnson y DJ Glaze demostraron ser sólidos pilares como novatos junto con el tackle Kolton Miller.

Kelly se estableció como un genio creativo ofensivo como coordinador ofensivo de Oregon en 2007 y 2008 y luego como entrenador en Jefe de los Ducks las siguientes cuatro temporadas. Logró un récord de 46-7, apareciendo en el juego del campeonato nacional de la Serie del Campeonato de Tazones en la temporada 2010 y terminando en el top cuatro de la encuesta de AP sus últimos tres años.

Oregon terminó en el top tres ofensivo en esas tres últimas temporadas, promediando más de 500 yardas por juego cada vez.

Los Ducks ejecutaron una ofensiva de alto ritmo diseñada para agotar a las defensivas contrarias y limitar la capacidad de los oponentes para sustituir jugadores antes de que se establecieran reglas para nivelar más el campo de juego.

Luego, Kelly fue a Filadelfia durante tres temporadas, logrando un récord de 10-6 en cada una de sus primeras dos temporadas. Fue despedido después de tener un récord de 6-9 en 2015.

Los 49ers luego contrataron a Kelly, quien duró solo una temporada después de registrar un récord de 2-14.

Regresó al fútbol universitario en 2018 en UCLA, pero tuvo un comienzo lento con récords perdedores en cada una de sus primeras tres temporadas. Los Bruins tuvieron un récord de 25-13 en sus últimos tres años, aunque la seguridad laboral de Kelly fue regularmente cuestionada.

Dejó su puesto después de la temporada 2023 para dirigir la ofensiva de Ohio State. Los Buckeyes avanzaron a través del Playoff de Fútbol Colegial, anotando 83 puntos en las primeras dos rondas antes de derrotar a Texas 28-14 en las semifinales y a Notre Dame 34-23 en el juego del título.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo revisó la traducción.