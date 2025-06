México gana su grupo de la Copa Oro de Concacaf tras empate 0-0 contra Costa Rica

LAS VEGAS — México empató 0-0 con Costa Rica el domingo por la noche para ganar el Grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF y jugará contra Arabia Saudí en los cuartos de final.

Santiago Giménez de México pareció anotar con una chilena en el cuarto minuto del tiempo de descuento del segundo tiempo, pero el gol fue anulado por el árbitro guatemalteco Mario Escobar tras una revisión de video. Giménez parecía estar en fuera de juego cuando Carlos Rodríguez elevó el balón al área de penalti tras un tiro libre. El intento de despeje de cabeza de Orlando Galo fue hacia el frente del arco para Giménez.

“El equipo tiene recursos paulatinamente. Esta semana tuvimos buenos entrenamientos. Hoy Keylor (Navas, portero Tico) hace una atajada espectacular; luego el VAR nos privó de un gol, no hay más”, comentó Javier Aguirre sobre el resultado del patido.

México, invicto en diez partidos de la Copa Oro contra Costa Rica, terminó igualado con los Ticos en siete puntos pero ganó el grupo por diferencia de goles.

“Vamos creciendo, aunque no a la velocidad que me gustaría”, dijo Aguirre. “Fue un buen partido de nuestra parte que no fue coronado con la victoria, nos vamos contentos con el rendimiento. No tengo nada que reprochar a mis jugadores”.

Para Miguel Herrera, técnico mexicano de la selección de Costa Rica, fue un encuentro muy disputado ante una selección a la que conoce bien, que por momentos superó a su equipo, aunque hizo los ajustes necesarios.

“Fue un partido difícil, lo dijimos desde antes, fue muy disputado y sabíamos que iba a ser así. Entramos desconcentrados, pero ajustamos y mejoramos”, dijo Herrera. “Aún hay que corregir cosas, pero tenemos un equipo muy bueno. Para mí el mejor de la zona”.

El Tri, que derrotó a República Dominicana y Surinam en sus dos primeros partidos, jugará contra Arabia Saudí el próximo fin de semana, mientras que los costarricenses se enfrentarán a Estados Unidos.

“Por un gol quedamos atrás (de México), pero sumar siete de nueve puntos es muy bueno”, dijo Miguel Herrera. “Ahora hay que preparar el partido y hacerlo mejor. Queremos llegar a la final”.

Costa Rica estará sin cuatro titulares habituales. El delantero Manfred Ugalde, quien tiene tres goles en el torneo, y el mediocampista Carlos Mora están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. El defensor Ariel Lassiter tiene una fractura en la mano izquierda y el delantero Warren Madrigal una fractura en la pierna izquierda.

Estados Unidos cierra con paso perfecto

Patrick Agyemang anotó un gol decisivo a los 75 minutos, y Estados Unidos superó un error del portero Matt Freese para vencer 2-1 a Haitíel domingo por la noche y ganar su grupo de la Copa Oro de la CONCACAF con una marca perfecta de 3-0 en la ronda de grupos.

Malik Tillman adelantó a Estados Unidos a los 10 minutos con su tercer gol del torneo, pero Freese, quien ha reemplazado a Matt Turner, destacó los problemas de portería de los estadounidenses a un año del Mundial con un intento fallido de despeje que llevó al gol de Louicius Don Deedson a los 19 minutos.

Después de que Tillman se acercara tres veces en la segunda mitad, Agyemang anotó tras recibir un pase largo de John Tolkin. Agyemang tocó el balón más allá del portero Johny Placide y lo colocó en una red vacía para su quinto gol internacional y segundo del torneo.

Estados Unidos, que comenzó con victorias sobre Trinidad y Tobago y el invitado Arabia Saudí, ganó su grupo por 17ma vez en 18 Copas Oro. Los estadounidenses tienen 43 victorias, una derrota y cinco empates en la fase de grupos, logrando un 3-0 por séptima vez.

Usando en gran medida un equipo B en el torneo, los estadounidenses ya habían asegurado un lugar en los cuartos de final contra Costa Rica el próximo fin de semana.