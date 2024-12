Rickey Henderson, ícono del béisbol y miembro del Salón de la Fama, muere a los 65 años

El miembro del Salón de la Fama del béisbol de los Atléticos de Oakland, Rickey Henderson, murió el viernes a los 65 años.

Henderson tiene el récord de más bases robadas en su carrera y es considerado uno de los mejores bateadores iniciales en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol. Su muerte se produce días antes de su cumpleaños, el día de Navidad.

"Estamos profundamente agradecidos por el derramamiento de amor, apoyo y recuerdos sinceros de la familia, amigos y fans, todos los cuales han traído inmenso consuelo", dijo su esposa Pamela Henderson y sus hijas en un comunicado. "También extendemos nuestra sincera gratitud a MLB, los Oakland A, y los increíbles médicos y enfermeras de UCSF que cuidaron a Rickey con dedicación y compasión. Sus oraciones y amabilidad significan más de lo que las palabras pueden expresar".

Henderson, que creció en Oakland, fue primera base de los A's en las décadas de 1980 y 1990. Henderson había rechazado varias becas de fútbol para firmar con los Athletics en 1976.

En su primera temporada en las Grandes Ligas en 1980, Henderson rompió el récord de bases robadas de la Liga Americana de 65 años de antigüedad de Ty Cobb, de 96, con 100 robos. Durante la temporada de 1982, robó 130 bases, rompiendo el récord de Lou Brock en una sola temporada de las Grandes Ligas de 118.

La familia de Henderson originalmente provenía de Arkansas, como muchas familias afroamericanas durante la Segunda Gran Migración de 1940 a 1970, y se mudó al oeste, llegando a West Oakland.

A lo largo de sus 25 años de carrera, jugó para nueve equipos: los Atléticos, los Yankees, los Padres, los Mets, los Medias Rojas, los Dodgers, los Angelinos, los Marineros y los Azulejos. Lideró la Liga Americana en bases robadas 12 veces y se convirtió en el poseedor del récord de todos los tiempos con 1.406 robos, por lo que se ganó el apodo de "el hombre del robo".

"Fue sin duda el jugador más legendario en la historia de Oakland e hizo una marca indeleble en las generaciones de aficionados de Los A durante sus 14 temporadas con el Verde y el Oro", los A's dijeron en un comunicado de prensa.

Henderson estableció récords de todos los tiempos en carreras anotadas, con 2295, y bases por bolas no intencionales, con un total de 2129. El 10 veces All-Star ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1990, liderando la MLB en carreras anotadas, bases robadas y porcentaje de embase.

También terminó entre los 10 primeros en la votación al Jugador Más Valioso cinco veces más.

Además, Henderson ganó dos campeonatos de la Serie Mundial durante su carrera: uno en 1989 con Oakland y otro en 1993 con Toronto. Pasó la mayor parte de su carrera jugando en el jardín izquierdo y ganó el Premio Guante de Oro en 1981. A lo largo de su tiempo en la liga, terminó con un promedio de bateo de .279, acumulando 3,055 hits y 297 jonrones.

Henderson fue elegido para el Salón de la Fama en 2009.

El Salón de la Fama de los Deportes del Área de la Bahía también incorporó a Henderson en 2020.

"Para aquellos que lo conocieron personalmente, Rickey era mucho más que un icono de la franquicia y un miembro del Salón de la Fama del Béisbol", dijo los A's. "Era un amigo y mentor de cada jugador, entrenador y empleado que pasó por el Coliseo de Oakland o jugó un partido en el campo que llegó a llevar su nombre".

En septiembre, Henderson y su compañero legendario Dave Stewart lanzaron el primer lanzamiento cuando los A's jugaron su último partido en el Oakland Coliseum.

"No puedo estar triste", le dijo al San Francisco Chronicle en ese momento. "Tengo demasiado dinero e hice demasiado aquí, todas estas grandes cosas aquí. Estoy más feliz que triste. Tal vez más tarde lo entiendas cuando todo esté dicho y hecho. Pero, honestamente, hoy me voy a divertir”.

Después de ese juego, Henderson le dijo a The Chronicle que cree que la MLB nunca volverá a la ciudad.

“No van a traer uno. Básicamente, el béisbol nunca volverá a traer uno aquí, te lo aseguro, hablé con el comisionado. Dijo todo el tiempo que no vendrían aquí. No me importa quién compre el equipo o lo que pase”, dijo Henderson a The Chronicle. “Simplemente cometimos un error. Hicimos mucho daño. ¿Qué puedes decir?”.

Los A's habían nombrado su diamante Rickey Henderson Field en honor al gran jugador de béisbol.