Al Horford se convierte en el primer jugador nacido en República Dominicana en ganar título de la NBA

Después de 17 largas temporadas, el veterano de los Boston Celtics, Al Horford, finalmente es campeón de la NBA.

Los Celtics completaron una barrida caballerosa sobre los Dallas Mavericks en las Finales de la NBA de 2024 el lunes por la noche para ganar el título número 18 de la franquicia, el mejor de la NBA.

La ocasión no sólo es trascendental para Horford, quien llegó a la noche con 185 juegos de playoffs sin un campeonato, la segunda mayor cantidad en la historia de la NBA detrás de Karl Malone, sino que también es un gran momento para el país natal de Horford, la República Dominicana. Con el título de 2024 en la mano, Horford se convirtió en el primer dominicano en la historia de la liga en ganar un título.

Horford recibió una ovación especial de los fanáticos locales en el TD Garden luego de la victoria del Juego 5, y los fanáticos se tomaron un momento para reconocer el sacrificio y las contribuciones del jugador de 38 años.

"Ha pasado mucho tiempo", dijo Horford con el trofeo en la mano sobre cuánto tiempo ha pasado hasta llegar a este momento. "Pero estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo y de que haya sucedido ahora: ¡Gloria a Dios!"

El veterano de 17 años también agradeció a sus compañeros de equipo y a su familia por ayudarlo a llegar a este momento perfecto, algo que no podría haber imaginado que terminaría de mejor manera.

"No lo puedo creer", añadió Horford con una sonrisa. "Todavía no puedo creerlo. Lo hicimos, estamos aquí, y no puedo creerlo. Así es como lo imaginé, aquí en el Garden, con nuestros fanáticos, todos juntos; esto es simplemente cómo lo vi hace ocho años, así es como lo vi hace ocho años: [el gobernador principal de los Celtics] Wyc [Grousbeck] lo sabe, ¡Wyc sabe sobre el anillo hace ocho años!

Haciendo referencia a la primera vez que firmó con los Celtics en 2016, Horford ciertamente pasó por un viaje para llegar a este punto. Después de tres temporadas en su primera temporada en Boston, Horford pasó la temporada 2019-20 con los Philadelphia 76ers y la temporada 2020-21 con el Oklahoma City Thunder antes de regresar a "casa" en 2021 para terminar la misión. Después de la final de 2022 que se quedó corta ante los Golden State Warriors, Horford finalmente es campeón.

Horford dio un paso adelante enorme en las Finales para los Celtics. Con Kristaps Porzingis fuera de juego por una lesión en el tobillo, Horford regresó a la alineación titular durante la mayor parte de las Finales, promediando 7.0 puntos, 6.2 rebotes, 2.6 asistencias y 1.2 robos por partido.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Jordan Daly para NBCSports Boston.